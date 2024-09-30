Наступивший, 949-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован трагическим известием из Белгородской области, где в результате атак украинских беспилотников погиб боец самообороны. Трагедия произошла 30 сентября в посёлке Октябрьский Белгородского района. От полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы.

ИА Регнум Дроны

«Он навсегда останется в нашей памяти как герой, защищавший детей и стариков», — сообщил в Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Также он сообщил об одном из местных жителей, получившем ранение.

«Мужчине с ожогами предплечья и голеней бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался», — уточнил глава региона.

Тем временем непосредственно в зоне СВО в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Макеевка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), а самолёты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.