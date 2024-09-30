Тула, 30 сентября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. В Тульской области следователи начали проверку информации о том, что на ферме в Белёвском районе насильно удерживали людей. Об этом 29 сентября сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

ИА Регнум

По информации ведомства, в соцсетях и мессенджерах появилась информация, что на ферме якобы удерживали не менее десяти человек.

«Организована проверка. Среди удерживаемых людей находился и бывший участник спецоперации», — заявили следователи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, по словам волонтёра движения против рабства «Альтернатива» Артёма Гончарова, на горячую линию организации поступил звонок от женщины. Она сказала, что некоторое время назад у неё пропал муж. Поиски ни к чему не приводили, но супруг сам позвонил и сообщил, что находится в рабстве у цыган. Мужчина назвал точный адрес своего нахождения — посёлок Ровно в Тульской области. Позже выяснилось, что в рабстве находились ещё несколько десятков человек.