Бейрут, 30 сентября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) обвинил Израиль в гибели трёх лидеров движения при атаке на Бейрут. Об этом сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения заявил, что среди убитых лишь двое были высокопоставленными представителями НФОП, а третий погибший — активист движения.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября пресс-служба ЦАХАЛ распространила заявление о завершении волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В общей сложности было атаковано около 120 различных целей по всей стране. Среди поражённых объектов оказались штабы, которыми пользовались подразделения «Хезболлы». В Тель-Авиве заявили, что удары по ливанской территории нанесли существенный урон шиитскому движению, в том числе потенциалу, командным возможностям и оперативному управлению движения.

«Хезболла» 28 сентября официально сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки. Кроме того, были убиты более 20 членов шиитского движения разных рангов в результате удара по их главному штабу в Бейруте.

Новым генеральным секретарём ливанского шиитского движения «Хезболла» избрали Хашема Сафиеддина, передавал телеканал Al Arabiya. До своего назначения он возглавлял исполнительный комитет движения. Кадровые изменения официально не публиковались.