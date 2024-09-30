В Москве мужчина выпрыгнул из окна при пожаре в многоквартирном доме
В Москве мужчина выпрыгнул из окна на пятом этаже при пожаре в ЖК «Селигер Сити»
Москва, 30 сентября, 2024, 04:41 — ИА Регнум. В многоквартирном доме жилого комплекса «Селигер Сити» на Ильменском проезде в Москве мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло.
По предварительным данным, мужчина выжил. В МЧС России уточнили, что из горящего дома спасли пять человек, пострадали два жильца. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж жилого дома.
К тушению пожара привлекли около 90 специалистов и 27 единиц техники.
Полностью возгорание ликвидировали около 04:00 мск.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве ночью 30 сентября на Ильменском проезде 14/8 в Дегунино загорелись несколько квартир. Во время пожара в доме прозвучали несколько взрывов. Поблизости от места возгорания очевидцы видели лежащие баллоны с газом.
Движение перекрыли из-за возгорания по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3 перекрывали движение, предупреждал столичный департамент транспорта.