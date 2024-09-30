Москва, 30 сентября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, арестовали на сумму более 50 млн рублей. Информация об этом содержится в материалах дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал законным и подлежащим удовлетворению постановление следствия и разрешил наложить арест на имущество Мартиросяна, передаёт ТАСС. В материалах фигурируют жилой дом в Краснодаре с кадастровой стоимостью более 27,3 млн рублей, в этом же городе квартира с кадастровой стоимостью 5 млн рублей, ещё одна — с кадастровой стоимостью 5,2 млн рублей, земельный участок в Краснодаре стоимостью более 7,5 млн рублей, а также транспортное средство марки и модели BMW X5 с установлением запрета собственнику и третьим лицам распоряжаться этим имуществом путём заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и других отчуждаемых сделок.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Кузнецова. Его заподозрили в получении взятки и арестовали. По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил России он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. Следователи во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы, а также другие предметы роскоши.

Кадровика Минобороны обвинили в получении взятки от бизнесмена Льва Мартиросяна, которого также арестовали. Предположительно, Кузнецов организовал заключение госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян купил и оформил на супругу генерала земельный участок и дом в Краснодаре.