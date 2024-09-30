Херсон, 30 сентября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Признание коллективным Западом новых регионов в составе России неизбежно. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Глава нового российского региона подчеркнул, что Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене.

«Мы своего добьёмся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все её конституционные территории», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Действия Запада, считает Сальдо, дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября. В 2022 году президент РФ Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении в состав России.

Жители городов Запорожской области готовятся отмечать вторую годовщину воссоединения с Россией, в честь этой даты в регионе проходит ряд торжественных мероприятий.

Освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил 27 сентября Владимир Сальдо.

Оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Местные жители стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей. В Херсоне возникли проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом. Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации.