Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов РФ
Сальдо заявил, что признание Западом новых регионов России неизбежно
Херсон, 30 сентября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Признание коллективным Западом новых регионов в составе России неизбежно. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава нового российского региона подчеркнул, что Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене.
«Мы своего добьёмся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все её конституционные территории», — сказал Сальдо «РИА Новости».
Действия Запада, считает Сальдо, дискредитировали международную правовую систему, окончательно разрушили Ялтинский мир, установленный странами-победительницами после Второй мировой войны.
Как сообщало ИА Регнум, День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября. В 2022 году президент РФ Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении в состав России.
Жители городов Запорожской области готовятся отмечать вторую годовщину воссоединения с Россией, в честь этой даты в регионе проходит ряд торжественных мероприятий.
Освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил 27 сентября Владимир Сальдо.
Оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Местные жители стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей. В Херсоне возникли проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом. Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации.