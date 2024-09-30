Москва, 30 сентября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. В Москве в результате ночного пожара в ЖК «Селигер Сити», по предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщил источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По словам очевидцев, инцидент произошёл на Ильменском проезде 14/8 в Дегунино. Загорелись несколько квартир на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах.

Во время пожара в доме прозвучали взрывы, предварительно четыре. Поблизости от места возгорания очевидцы видели лежащие баллоны с газом.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 сентября на западе Москвы загорелся ангар. Огонь распространился на площади 600 кв. метров. Возгорание случилось на улице Горбунова, д. №12а. Изначально площадь пожара на складе с автозапчастями составляла 100 кв. метров. Возникла угроза перехода огня на соседние строения, в том числе на стоящую поблизости автозаправочную станцию. Позднее угрозу перехода огня на АЗС сняли. В 06:31 мск пожар локализовали. Информация о пострадавших не поступала.

23 сентября пожар тушили в доме №8 в Большом Черкасском переулке в центре Москвы. Огонь быстро распространялся, площадь возгорания превысила 150 кв. метров. В здании постройки конца XIX века была расположена гостиница. Часть строения закрыли на реконструкцию. Из-за возгорания пришлось перекрывать движение в переулке.