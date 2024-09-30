Москва, 30 сентября, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Оформленный на личного водителя элитный Мersedec-Benz G63 появился в деле арестованного бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Mil.ru Тимур Иванов

Согласно материалам дела, иномарка была оформлена Ивановым на водителя в 2022–2023 годах, но использовал он её по своему усмотрению.

Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в более чем 1 млрд рублей, не стал разговаривать с представителями Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы, сказав, что не имеет вопросов к условиям содержания в СИЗО «Лефортово».

Экс-замминистра задержали 23 апреля. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых в общей сложности стоят больше 6 млн рублей.

Накануне в деле появились новые автомобили: Cadillac Escalade 2021 года и автомобиль 1967 года выпуска.

В 2019 году в автопарке у бывшего замминистра было 12 элитных и дорогостоящих автомобилей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

В ходе расследования уголовного дела Тимура Иванова и других фигурантов могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).