Белгород, 30 сентября, 2024, 03:00 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 30 сентября было сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО — было сбито несколько беспилотников ВСУ.

Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала, уточнил Гладков.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 30 сентября взрывы прогремели в Киеве. Уточняется, что в городе работала система противовоздушной обороны.

Ночью 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. 67 БПЛА поразили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области. По одному дрону обезвредили в Брянской и Курской областях и Краснодарском крае, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области 28 сентября ранения получили восемь мирных жителей, ещё один человек погиб, подтвердил Вячеслав Гладков.

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в котором находились офицеры Североатлантического альянса (НАТО), был нанесён удар. Об этом информировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.