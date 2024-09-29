Вена, 30 сентября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Действующее правительство Австрии в ближайшие дни подаст прошение об отставке, но продолжит работать до назначения нового кабинета министров по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил президент страны Александр Ван дер Беллен в эфире телеканала ORF.

(сс) European People's Party Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Австрийский глава также отметил, что поручит чиновникам продолжать работу до назначения нового правительства, а также лично проведёт переговоры со всеми представленными в Национальном совете партиями. Он подчеркнул, что хочет выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для создания коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что возглавляемая им «Австрийская народная партия» проиграла на выборах в парламент страны. Он выразил надежду, что сохранит пост лидера партии.

По предварительным подсчётам, «Партия свободы», выступающая против антироссийских санкций и поставок оружия киевскому режиму, набирает на парламентских выборах около 29,2% голосов, превосходя результат выборов 2019 года почти вдвое (на 13%).

«Австрийская народная партия» набирает около 26,3%, а «Социал-демократическая партия» — почти 20,4%. Партия канцлера Австрии в сравнении с предыдущими выборами снизила свой показатель более чем на 11%.

Генеральный секретарь «Партии свободы» Кристиан Хафенекер уже призвал Нехаммера уйти в отставку. По его словам, это неизбежное следствие подобного «исторического поражения».

В январе лидер «Партии свободы» Герберт Кикль заявлял о намерении добиваться наложения вето в отношении поддержки Киева, вступления Украины в ЕС и сохранения антироссийских санкций. Эти действия направлены на защиту народа и отстаивание интересов Австрии, подчеркнул политик.