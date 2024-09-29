Рига, 30 сентября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Падением закончилась езда на велосипеде для президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Медики зафиксировали у него несколько переломом, написало 29 сентября издание Delfi.

Личная страница Эдгарса Ринкевичса в соцсети Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

По информации журналистов, инцидент произошёл накануне. Во время велопрогулки Ринкевичс упал и сломал запястье правой руки, а также палец на левой руке. На следующий день латвийский лидер отправился в больницу, где врачи диагностировали у него переломы и наложили гипсовую повязку.

Травма не отразится на работе президента Латвии, заверил советника Ринкевичса по связям с общественностью Мартиньш Дрегерис.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом. Отмечалось, что он был травмирован во время пробежки.

В июне 2022 года президент США Джо Байден упал с велосипеда на глазах журналистов. Он не смог вовремя высвободить ногу из крепления педали.