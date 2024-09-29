Москва, 29 сентября, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1 млрд рублей, не стал разговаривать с представителями Общественной наблюдательной комиссии по правам человека (ОНК) Москвы, сказав, что не имеет вопросов к условиям содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член ОНК Мария Ботова.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов

СИЗО правозащитница Мария Ботова посетила вместе с секретарём ОНК Москвы, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексеем Мельниковым.

Как отметила Ботова, по результатам проведённого общественного контроля, существенных нарушений проверяющие не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания к ним не поступало.

Ботова и Мельников посетили Тимура Иванова и других фигурантов его уголовного дела: Владимира Павлова, Юрия Кузнецова и Дмитрия Булгакова.

«Все четверо отказались от беседы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — пояснили общественники-правозащитники.

Также было проверено выборочно и несколько других камер — вопросов у заключённых не возникло.

Как сообщало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. В рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых в общей сложности стоят больше 6 млн рублей: внедорожник Chevrolet Suburban с номером серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. Красивые автомобильные номера с зеркальными цифрами стоят от 2,5 до 6 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела Тимура Иванова и других фигурантов могут появиться новые обвинения, в том числе в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).

Силовики провели обыски по местам фактического проживания Иванова и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, которое направили на экспертизу. Срок расследования дела Тимура Иванова продлили до конца декабря. По версии следствия, экс-замглавы МО участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Вину он не признаёт.