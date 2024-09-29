Тбилиси, 29 сентября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Правительство Грузии предложило России после слов министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности помочь в налаживании отношений с соседней Абхазией и Южной Осетией, перейти к конкретным мерам. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Мэр Тбилиси Каха Каладзе

По мнению Каладзе, нужно в первую очередь приступить к разработке плана по выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — цитирует тбилисского мэра Первый канал грузинского телевидения.

Каха Каладзе подчеркнул, что в Грузии положительно оценили заявление Сергея Лаврова о готовности российской стороны оказать помощь Тбилиси в налаживании отношения с соседними государствами.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если они сами проявят в этом заинтересованность. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября.

Глава МИД уточнил, что потенциальная помощь касается и обеспечения договоренностей о ненападении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал население Абхазии и Южной Осетии жить в едином государстве вместе в счастливой, единой и развитой Грузии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии. Тбилиси отказывается официально признавать независимость республик.