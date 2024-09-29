Краснодар, 29 сентября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Медицинская помощь после столкновения вечером 29 сентября в Краснодарском крае автобуса из Ставрополья и большегруза понадобилась 21 человеку. Подробности аварии сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю

На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи. Пожарные тушат загоревшуюся фуру после столкновения.

По информации Владимирова, 21 пассажиру потребовалась медицинская помощь, кубанские медики её оказывают.

«Девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжёлом состоянии», — написал Владимиров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае пострадали 25 человек, ранее госпитализировали девять пассажиров.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станицы Старокорсунская. Автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. К месту происшествия направили десять машин скорой помощи.

Пресс-служба МЧС проинформировала, что в результате аварии погиб один человек — водитель грузовика. Среди пострадавших трое детей.

В Новосибирске в ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

22 сентября два грузовых автомобиля столкнулись и перевернулись на Московской кольцевой автодороге. На опубликованной с места ДТП видеозаписи видно, как мусоровоз сталкивается с большегрузным автомобилем, после чего обе машины переворачиваются.