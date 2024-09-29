Белгород, 29 сентября, 2024, 22:22 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью сбили очередной украинский беспилотник. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории РФ пресекли около 21:30 мск.

Украинский БПЛА ликвидировали в Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 сентября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников. 67 БПЛА поразили над Волгоградской областью, 17 — над Белгородской, 17 — в Воронежской области, 18 — в Ростовской области. По одному дрону обезвредили в Брянской и Курской областях и Краснодарском крае, три БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области 28 сентября ранения получили восемь мирных жителей, ещё один человек погиб, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.