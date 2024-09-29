Курск, 29 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Главное военное следственное управление СК России в своём Telegram-канале опубликовало кадры с последствиями атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом в Курске.

Кадр из видео

«Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление, совершенное ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — Прим. ред.) в отношении мирного населения Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ значительные разрушения получило здание, расположенное на улице Ленина. На видео показано, что от удара в жилом доме выбило стёкла.

Пресс-служба СК добавила, что все осколки и фрагменты украинских беспилотников будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Как передавало ИА Регнум, в Курске в результате внешнего воздействия 29 сентября был повреждён многоквартирный дом. Глава города Игорь Куцак опубликовал в своём Telegram-канале фотографии пострадавшего дома № 2/4 на Красной площади, отметив, что никто из жильцов не пострадал. Он отметил, что в некоторых квартирах и местах общественного пользования выбиты окна. Мэр заявил, что повреждённые окна заменят, а собственники получат компенсации для проведения ремонта в квартирах.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов позднее сообщил, что сумма ущерба имущества в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в Курске, по предварительным данным, составила около 5 млн рублей.