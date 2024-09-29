Москва, 29 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об ударе бомбой по столице Великобритании были шуткой, заявила «Ленте. ру» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Илья Питалев/РИА Новости

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнёт воспринимать её как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать», — сказала она.

Вяльбе хоть и пошутила, но вместе с тем намекнула, что в вопросе о противодействии ограничениям в отношении российских спортсменов нужно переходить к более радикальным решениям, сказала также Журова.

Ранее глава ФЛГР заявила, что российских спортсменов допустили бы до международных соревнований, если бы Москва сбросила бомбу на Лондон. По её мнению, рано или поздно россияне смогут вернуться в мировой спорт.

После этих высказываний Вяльбе раскритиковали многие спортивные журналисты. Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также не поддержал идею Вяльбе.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда проинформировала, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований остаётся в силе.