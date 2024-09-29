Тула, 29 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. В Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и ещё девятерых человек, сообщает aif.ru.

Petrov Sergey/Global Look Press

По словам волонтёра Движения против рабства «Альтернатива» Артёма Гончарова, накануне на горячую линию организации поступил звонок от женщины. Она сообщила, что некоторое время назад у неё пропал муж. Поиски ни к чему не приводили, как вдруг мужчина сам позвонил и сообщил, что находится в неволе у цыган.

Ветеран СВО назвал точный адрес своего нахождения — его держали в посёлке Ровно в Тульской области. Позже выяснилось, что в рабстве находились ещё несколько десятков человек.

«Полицейские ответили, что прекрасно знают это место и приезжают туда уже как на работу. И постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести», — рассказал волонтёр.

Вместе с сотрудниками полиции Гончаров прибыл на место. Из плена удалось вызволить ветерана спецоперации и ещё девятерых человек.

Ранее в Ставропольском крае цыгане пришли к жене участника СВО и угрожали ей похищением мужа. По данным «Газета.Ru», в 2016 году мужчина устроил драку с группой цыган, а после того, как он ушёл на фронт, цыгане решили выместить свою обиду на его близких.