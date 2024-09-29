Москва, 29 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Российский оператор FPV-дрона уничтожил тяжёлый украинский беспилотник «Баба-яга» в воздухе в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил тяжёлый БПЛА коптерного типа «Баба-яга» ВСУ в воздухе», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах видно, как российский дрон медленно подлетает к парящему беспилотнику ВСУ на линии фронта, сталкивается с ним, после чего картинка обрывается.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы на авдеевском направлении 17 сентября сбили украинский беспилотник типа «Баба-яга». Дрон был ликвидирован расчётами противовоздушной обороны группировки российских войск «Центр».

12 сентября на суджанском направлении российские военные уничтожили крупный расчёт тяжелого украинского дрона «Баба-яга».

Ранее участник спецоперации, командир взвода Юрий Деев рассказал, что для уничтожения беспилотников ВСУ «Баба-яга» требуются приборы ночного видения. Это обусловлено тем, что украинские бойцы стараются запускать дроны всегда в ночное время.