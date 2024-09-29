Калининград, 29 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Следственный комитет проведёт проверку в калининградской школе, родители учеников которой пожаловались на нарушения учебного процесса из-за незнания русского языка многочисленными учащимися — детьми мигрантов, сообщила пресс-служба СК.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям калининградского управления Следственного комитета провести проверку и представить доклад.

«Согласно публикации социальных медиа, родители учеников одной из школ в Калининграде обеспокоены сложившейся в учреждении ситуацией. Сообщается, что с учётом количества принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс, однако руководство школы не принимает необходимых мер», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре сообщалось, что в школе № 71 Челябинска отец пятиклассника угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. СК начал проверку по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.

5 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обязывать детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, учить русский язык. Он подчеркнул, что это необходимо делать постепенно и без хамства.