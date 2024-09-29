Вена, 29 сентября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В Австрии на парламентских выборах по предварительным подсчётам лидирует правая «Австрийская партия свободы», которая выступает против антироссийских санкций. Данные о промежуточных итогах опубликовало МВД страны 29 сентября.

Daniel Reinhardt/dpa/ТАСС

Согласно предварительным результатам, у Австрийской партии свободы 29,1% голосов, на втором месте, с 26,2% голосов, Австрийская народная партия, представители которой входят в нынешнее правительство республики, а третье место занимает Социал-демократическая партия с 20,4%.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября выборы в парламент Тюрингии выиграла «Альтернатива для Германии». Она набрала 30,5% голосов, партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца — 7%. Провал Социал-демократической партии Германии на выборах в Тюрингии и Саксонии показал, что Шольцу вместе с другими членами правительства пора «собирать чемоданы», заявила кандидат от АдГ Алис Вайдель.

31 августа левая партия «Непокорённая Франция» подготовила проект резолюции по отстранению от власти действующего лидера страны Эммануэля Макрона. Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило 17 сентября проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрону.