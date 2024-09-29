Москва, 29 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Бывший замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков, арестованный по коррупционному делу, просит суд отпустить его из СИЗО, передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Булгаков

«Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу)», — сказано в материалах.

Обвиняемый Булгаков попросил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на ту, что не будет связана с лишением свободы. При этом отмечается что бывший замглавы Минобороны сослался на его статус ветерана боевых действий. Кроме того, генерал страдает рядом заболеваниями и нуждается в лечении, заверяют адвокаты.

Намерений скрываться генерал не имеет, пояснила сторона защиты в материалах дела.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Басманный суд Москвы продлил Булгакову срок содержания под стражей по делу о мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Булгакова, Геннадия Селезнёва и Германа Яковлева до 25 декабря 2024 года.

26 июля стало известно о задержании бывшего замминистра обороны России. Булгакова отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Свою вину он не признаёт.

Кроме того, на имущество и банковские счета Булгакова были наложены обеспечительные меры. Кроме того, его проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.