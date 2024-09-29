Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории лесничества в связи с пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Денис Абрамов/РИА Новости

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал глава региона в Telegram-канале.

По информации Голубева, к ликвидации пожара привлекли 102 человека и 44 единицы техники.

Вместе с этим в расположенном рядом хуторе Варламовка огонь повредил жилой дом и хозяйственную постройку, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, пожар в лесу на площади 20 га в Ростовской области возник 29 сентября из-за падения украинского беспилотника. Для борьбы с огнём вылетел вертолёт МЧС.

В это же время в Спасском районе Рязанской области из-за возгораний сухой травы ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате горения травы возникла угроза жилым домам в двух сёлах в Спасском районе, уточнил губернатор региона Павел Малков. В результате пожара в селе Воскресеновка уже уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания, отметил он.

В середине сентября многочисленные ландшафтные пожары произошли в Ростовской и Воронежской областях. Ситуация осложнялась порывистым ветром.