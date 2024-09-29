Москва, 29 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран с официальным визитом 30 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ 29 сентября.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Михаил Мишустин посетит Исламскую Республику Иран (г. Тегеран) и проведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом», — отмечено в посте.

Уточняется, что в ходе встречи планируется комплексно обсудить российско-иранское сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также отмечается, что будет уделено особое внимание реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на ГА ООН заявил о готовности обсудить ситуацию на Украине с представителями Евросоюза и США.

17 сентября Пезешкиан на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут обязательно развиваться на постоянной основе. Президент Ирана также отметил, что углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Россию и Иран со стороны западных стран.

Пезешкиан добавил, что новое правительство Ирана будет принимать меры для повышения уровня сотрудничества с Россией. Он выразил надежду на то, что взаимодействие России и Ирана будет плодотворным и в рамках БРИКС и ШОС.