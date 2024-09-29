Тбилиси, 29 сентября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Туристка из России погибла в Тбилиси, упав в подземный переход. Девушка шла по улице и напевала песню «В последний раз», сообщает 29 сентября aif.ru.

Кадр из видео

Ночью 27-летняя Арина Г. шла вместе с подругой по площади Первой Республики. Девушки исполняли песню ВИА «Весёлые ребята» и снимали друг друга на видео.

Арина не заметила спуск в подземный переход, возле которого нет ограждения, и упала вниз спиной. Она получила перелом основания черепа и умерла в больнице.

Видео с телефона девушки опубликовано в Сети. В переходе после её гибели появился стихийный мемориал с цветами.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в турецком Мармарисе погибла 47-летняя москвичка Наталья Сомова. Туристка отправилась на прогулку и перестала выходить на связь. Через две недели её нашли у берега моря, по версии правоохранителей, женщина упала со скалы.