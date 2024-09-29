Спасский район, Рязанская область, 29 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. МЧС направило вертолёт Ми-8 на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства 29 сентября.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Распространившиеся в регионе природные пожары угрожают населённым пунктам, сказано в сообщении.

«Из-за сильного ветра и жары огонь распространился к сёлам Воскресеновка и Ижевское. В Воскресеновке пламя уничтожило десять домов: семь нежилых и три дачных», — отметила пресс-служба.

На месте уже работают 87 специалистов и 33 единицы техники, авиация МЧС находится в готовности, сказано также в сообщении. Кроме того, в Ижевском, где находятся около 30 домов, ведётся мониторинг территории, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за возгораний сухой травы в Спасском районе области. В регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности. Малков призвал жителей области воздержаться от посещения лесов и не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

В середине сентября многочисленные ландшафтные пожары произошли в Ростовской и Воронежской областях. Ситуация осложнялась порывистым ветром.