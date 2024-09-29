* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут в ближайшее время уволить с поста руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, но назначать его послом не планируют. Об этом сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Ранее о возможной отставке Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова сообщило издание «Страна. ua». В качестве возможного преемника Буданова был назван руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, место которого может занять Умеров.

«Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника», — говорится в материале.

При этом собеседник издания опроверг сообщения о том, что Буданова собираются отправить за рубеж в качестве посла.

Как сообщало ИА Регнум, Буданова на Украине считают одним из немногих влиятельных людей в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского, кто представляет альтернативу руководителю офиса президента Андрею Ермаку.

20 сентября украинское издание «Бабель» сообщило со ссылкой на источники, что Умеров уволил двух заместителей Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко без его ведома. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова. Также источники утверждают, что заместители «были людьми» предыдущего министра обороны Алексея Резникова.