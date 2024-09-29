Бейрут, 29 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что 29 сентября выпустило ракеты по городу Цфату, а также нескольким поселениям на севере Израиля.

ИА Регнум

«Бойцы ливанского «Исламского сопротивления» нанесли удар по оккупированному городу Цфату из ракетной установки», — приводит заявление «РИА Новости».

В движении также сообщили, что были выпущены ракеты по поселению Рош-Пина на севере Израиля.

28 сентября ИА Регнум передавало, что за час израильские истребители атаковали десятки военных объектов шиитского движения «Хезболла». Израильтяне атаковали десятки пусковых установок, а также здания, в которых хранилось оружие. Также ЦАХАЛ ударила по военным объектам «Хезболлы» в районе города Тира на юге Ливана.

27 сентября представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает действия Израиля, которые грубо нарушают суверенитет Ливана. Он также призвал США предпринять шаги для прекращения военных действий в секторе Газа и на границе между Израилем и Ливаном.