Курск, 29 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Курской области украинские военные сели на остановке и дождались удара Вооружённых сил России. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на данные Telegram-каналов.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что инцидент произошёл рядом с селом Ольговка. На кадрах записи видно, как дрон прилетает прямо по остановке общественного транспорта, где сидели бойцы ВСУ. От взрыва БПЛА остановка сложилась, а военные ВСУ оказались под ней. Недалеко от места удара также находилась машина пехоты, на которой пытались эвакуировать украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября танковый экипаж спецназа «Ахмат» группы командира Пресса ликвидировал группу бойцов ВСУ, которые пытались прорвать оборону ВС РФ под Суджей в Курской области. Кроме того, ВС РФ отразили атаку ВСУ в направлении Любимовки Курской области, а также прервали несколько попыток контратак у Кремяного, Камышевки и Черкасского Поречного. В результате атаки противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными.

По данным Минобороны России на 29 сентября, украинские войска за сутки потеряли на курском направлении не менее 430 бойцов и один танк.

Ранее российские бойцы рассказали, как уничтожают украинскую технику в глубоком тылу ВСУ в Курской области. В этих операциях участвуют мобильные расчёты операторов БПЛА, у которых есть разнообразные боеприпасы. Самое современное оборудование способно обеспечивать продолжительный путь полёта FPV-дрона на большую дистанцию.