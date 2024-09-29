Санкт-Петербург, 29 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Неизвестный на фудкорте на Комендантской площади в Санкт-Петербурге выстрелил в 15-летнюю девочку из сигнальной ракетницы, сообщила 29 сентября пресс-служба регионального главка МВД в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Полицией Приморского района разыскивается стрелок, ранивший 15-летнюю девочку на фудкорте на Комендантской площади», — говорится в сообщении.

По данным МВД, 28 сентября на фудкорте неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся.

Позже в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, пострадавшая девушка обратилась к ним за медицинской помощью с ожогом левого предплечья. После оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии она была направлена на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в рот 14-летней школьнице. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу № 5 им. Филатова с инородным телом в глотке и ушибленной раной мягкого нёба, она находится в состоянии средней тяжести. По данным местных СМИ, инцидент произошёл, когда компания подростков баловалась с пистолетом.

В августе в Санкт-Петербурге молодой человек выстрелил в лицо 16-летней девушке из пневматического пистолета. Юноша получил пневматический пистолет и, решив проверить его работоспособность, случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в голову девушке.