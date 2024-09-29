Бейрут, 29 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель двух своих руководителей в результате ракетных ударов армии Израиля по Бейруту.

Bilal Jawich/Global Look Press

Речь идёт о заместителе главы исполнительного совета движения шейхе Набиле Кауке, а также о Али Караки, одном из руководителей военной структуры «Хезболлы».

По этим данным, Караки погиб 27 сентября при нанесении армией Израиля удара, в результате которого был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, а Каук — на день позже.

«В результате вероломного удара 28 сентября по жилому кварталу Шиях погиб шейх Набиль Каук, занимавший должность заместителя главы Исполнительного совета, он был богословом и вёл большую просветительскую работу, при этом активно участвуя в священной войне за освобождение Иерусалима», — сообщила информационная служба «Хезболлы».

Ранее СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что всего в результате ударов армии Израиля по Бейруту погибли 20 руководителей «Хезболлы».

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-служба армии Израиля заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

СМИ сообщали, что тело Насраллы было извлечено из-под завалов 29 сентября. По данным источников журналистов, он мог погибнуть от взрывной волны — врачи не нашли на теле лидера «Хезболлы» непосредственных ранений.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израиль пытается втянуть Иран в противостояние и таким образом создать повод для вовлечения в конфликт США, отмечал также министр.