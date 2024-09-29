Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Более 20 членов шиитского движения «Хезболла» разных рангов были убиты в результате удара по их главному штабу, расположенному в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Были также ликвидированы более 20 других … разных рангов, которые находились в подземном штабе в Бейруте, расположенном под гражданскими зданиями», — отмечается в сообщении.

Представители пресс-службы отметили, что среди ликвидированных участников движения были глава отдела силового наращивания «Хезболлы» Абед аль Амир Мухаммад Саблини, а также несколько ближайших и давних соратников лидера движения Хасана Насраллы.

27 сентября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

По словам духовного лидера Ирана Али Хаменеи, Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой». Генштаб ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что боевые действия будут продолжены до уничтожения «Хезболлы».

Американский телеканал ABC News написал, что Израиль предупредил США о намерении нанести удар по главе шиитского движения в последний момент.

В Пентагоне отказались называть эскалацией новую атаку Израиля на столицу Ливана. Заместитель официального представителя минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива информацию о деталях атаки перед тем, как делать выводы. Заблаговременного уведомления о намерении провести данную операцию США от Израиля не получали, заверила она.

Агентство Reuters проинформировало, что тело Насраллы извлекли с места удара. По словам источников, на теле главы шиитского движения не обнаружено прямых ранений.

29 сентября ЦАХАЛ сообщила, что наносит новые удары по объектам шиитского движения «Хезболлы» в Ливане.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет».