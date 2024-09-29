Париж, 29 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Адвокат итальянского теннисиста Янника Синнера Джейми Сингер отреагировал на апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение по допинговому делу своего клиента заявлением, что орган не должен настаивать на дисквалификации. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Алексей Филиппов/РИА Новости Янник Синнер

«Мы искренне надеялись, что опыт трёх наших экспертов и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят слушателей в том, что вопрос был решен правильно», — отметила сторона защиты.

Как сообщало ИА Регнум, положительную пробу на допинг у Синнера, лидирующего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), взяли 10 марта на турнире в Индиан-Уэллсе, США. В ней нашли метаболит клостебола в низких концентрациях. Вторая проба, которую взяли через восемь дней, вновь показала присутствие анаболика. Синнеру удалось оспорить временное отстранение и продолжить выступления на турнирах.

Независимый трибунал, которому ITIA передало допинг-дело, не нашёл вины или халатности со стороны Синнера. Однако спортсмена лишили призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, где он прошёл в полуфинал.

28 сентября WADA оспорило оправдательное решение по делу теннисиста Синнера.