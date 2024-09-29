Москва, 29 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Расследование по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в мошенничестве, продлили до конца декабря, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Алексей Ерешко/РИА Новости Дмитрий Булгаков

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 25 декабря 2024 года», — говорится в материалах дела.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Басманный суд Москвы продлил Булгакову срок содержания под стражей по делу о мошенничестве до 25 декабря. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Булгакова, Геннадия Селезнёва и Германа Яковлева до 25 декабря 2024 года.

26 июля стало известно о задержании бывшего замминистра обороны России. Булгакова отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Свою вину он не признаёт.

Также на имущество и банковские счета Булгакова были наложены обеспечительные меры. Кроме того, его проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.