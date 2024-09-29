Лондон, 29 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Учёные установили личность моряка, съеденного участниками пропавшей экспедиции Франклина, которая стартовала из английского Гринхайта в 1845 году. Останки принадлежат офицеру Джеймсу Фицджеймсу, пишет Daily Mail.

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Офицер Королевского военно-морского флота Джон Франклин отправился в свою четвёртую экспедицию на парусных кораблях с паровыми двигателями «Террор» и «Эребус», чтобы найти Северо-Западный проход — судоходный морской путь между Тихим и Атлантическим океанами через Арктику.

Экспедиция погибла — оба корабля застряли в канадских арктических льдах. Из 105 моряков, которые через два года покинули корабли и попытались пешком добраться до торгового поста на материке, никто не выжил. Подробности этой трагедии устанавливаются до сих пор.

В 2013 году на острове Кинг-Уильям нашли захоронение с останками по меньшей мере 13 членов экспедиции. На костях были среды порезов, указывающие на то, что оставшиеся участники употребляли мясо умерших в пищу. В частности, такие следы нашли на челюстной кости с остатками зубов, из которых взяли образцы ДНК.

Теперь установлено, что она принадлежала офицеру Джеймсу Фицджеймсу, который заменил на «Эребусе» капитана Франклина, умершего в июне 1847 года в ходе третьей зимовки во льдах.

По словам участника исследования доктора Дугласа Стентона из Университета Ватерлоо, в последние отчаянные дни экспедиции люди, пытаясь спастись, не руководствовались ни званием, ни статусом.

«Это демонстрирует уровень отчаяния, который, должно быть, испытывали моряки Франклина, совершая то, что они сочли бы отвратительным», — добавил, говоря о каннибализме, доктор Роберт Парк из Университета Ватерлоо.

Инуиты, коренные жители канадской Арктики, рассказали о каннибализме среди моряков ещё в 1850-х годах, когда британцы узнали о судьбе экспедиции. Факты каннибализма учёные доказали только в 1997 году. Обломки затонувших кораблей водолазы нашли ещё позже: «Эребуса» в 2014-м, а «Террора» — в 2016 году.

В 2021 году были идентифицированы первые останки, принадлежавшие участнику экспедиции. Взятые у одного из потомков образцы ДНК помогли подтвердить личность инженера из команды «Эребуса» Джона Грегори, смерть которого наступила в 1848 году на острове Кинг-Уильям в 45 милях южнее его корабля.