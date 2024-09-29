Барнаул, 29 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В Барнауле пожар на мебельном комбинате локализовали на площади в 6,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила начальник регионального управления МЧС России Александра Макарова.

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«Площадь пожара составляет 6,8 тысячи квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован», — передаёт её слова ТАСС.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Барнауле произошло возгорание в административном здании. Площадь пожара составляла около 1000 кв. м.

Из здания был спасён один человек. К ликвидации возгорания привлекли 37 специалистов ведомства, 10 единиц техники и пожарный поезд.

Позднее пресс-служба ведомства проинформировала, что огонь распространяется по 6-этажному зданию. В горящих помещениях работали семь звеньев газодымозащитников, были развёрнуты три боевых участка тушения.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара на мебельном комбинате в Барнауле увеличилась до 6000 кв. м.

В июле крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе в Самаре. Огонь охватил двухэтажный ангар на площади 500 кв. м. К ликвидации возгорания привлекли 69 специалистов и 22 единицы техники.