Москва, 29 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт Службы безопасности Украины (СБУ) и слили данные в общий доступ, сообщил Telegram-канал Mash 29 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«У любого желающего теперь есть доступ к ФИО сотрудников СБУ, их контактам и аккаунтам в соцсетях. Под слив в том числе попали данные курсантов академии СБУ за несколько последних лет. По строчкам кода также можно найти приватные ключи и изучить базу данных с IP-адресами госслужащих», — отмечено в посте.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября хакерская группа «НемеZида» опубликовала данные более 800 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область.

В феврале 2023 года хакерская группировка RaHDit при помощи «НемеZиды» обнародовала около 6 тыс. файлов с документами кадровой службы украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данные были получены после взлома компьютеров группировки. В распоряжении хакеров оказались приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий, личные дела, послужные списки, данные о награждениях.

Ранее группа RaHDit обнародовала информацию о 1,5 тыс. сотрудников украинской службы внешней разведки, о 700 сотрудниках СБУ и ГУР минобороны Украины. После начала СВО эти же хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов.