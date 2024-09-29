Москва, 29 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Бывший замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрий Булгаков препятствует ходу расследования дела о мошенничестве, говорится в материалах уголовного дела, которые попали в распоряжение ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — сказано в материалах дела.

Кроме того, следствие утверждает, что фигуранты могут скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство.

Уточняется, что дело против Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Также в материалах дела отмечается, что следователи продолжают устанавливать соучастников преступления в рамках дела, возбужденного в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ.

Сейчас кроме Булгакова по делу проходят ещё два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнёв и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Их срок содержания под стражей продлили до конца декабря. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, о задержании бывшего замминистра обороны России стало известно 26 июля. Булгакова отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его заподозрили в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам.

Генерала также проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.