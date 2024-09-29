Берлин, 29 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Украина никогда не сможет победить Россию, но у киевского режима и нет такой цели, заявил 29 сентября в интервью Bild глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

Nazar Fury/Global Look Press

Западные страны помогают Украине не проиграть в военном конфликте, сказал Мерц.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — заявил политик.

Цель западных стран состоит в том, чтобы Россия отказалась от продолжения военного конфликта, решив, что это безнадёжно, отметил Мерц. Пока Запад «довольно далёк» от достижения этой своей цели, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября в ходе своего выступления на Генассамблее ООН глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что самоубийственные попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны и опасны.

Также в ходе выступления на Генассамблее министр заявил, что если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России, отметил Лавров на пресс-конференции в ООН. Схожим образом ведут себя власти Израиля, пытающиеся втянуть США в военные действия на Ближнем Востоке, добавил министр.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.