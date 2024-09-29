Октябрьский, Башкирия, 29 сентября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В городе Октябрьский республики Башкирия возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с избиением пожилого мужчины группой подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В ходе мониторинга медиапространства выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей избивает пожилого мужчину. В конфликт вмешивается проходившая мимо женщина, после чего нападавшие скрываются с места происшествия», — отмечается в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919544" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подростки избили пенсионера и перекинули его через забор в Башкирии

Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как несколько подростков избивают пенсионера возле дома. При этом мужчина практически не оказывает сопротивления. Даже когда он упал, нападавшие продолжили его избивать, после чего перекинули мужчину через забор и убежали.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета устанавливается личность пострадавшего и подростков, которые причастны к инциденту. Их действиям дадут надлежащую правовую оценку, заявили представители ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы. На кадрах опубликованной в социальных сетях видеозаписи видно, как мужчина подошёл к пожилой женщине и трижды ударил её кулаком по лицу.

Ранее полицейские задержали трёх подростков, избивших мужчину в Щербинке в Новой Москве.