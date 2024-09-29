Барнаул, 29 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Площадь пожара на мебельном комбинате в Барнауле увеличилась до 6000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС.

ГУ МЧС РФ

Есть риск перехода огня на резервуары с ГСМ, сказано в сообщении.

«Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Барнауле произошло возгорание в административном здании. Площадь пожара составляла около 1000 кв. м.

Из здания был спасён один человек. К ликвидации возгорания привлекли 37 специалистов ведомства, 10 единиц техники и пожарный поезд.

Позднее пресс-служба ведомства проинформировала, что огонь распространяется по 6-этажному зданию. В горящих помещениях работали семь звеньев газодымозащитников, были развёрнуты три боевых участка тушения.

В июле крупный пожар вспыхнул в мебельном цехе в Самаре. Огонь охватил двухэтажный ангар на площади 500 кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.