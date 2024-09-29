Курск, 29 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выжигают поля в Курской области в попытке навредить мирному населению, однако ситуация для них не меняется. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счёт того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить… Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя, наверное. Но в то же время от этого ничего у них не меняется», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, сама ситуация с подразделениями российских войск, которые стойко стоят, уничтожая противника, не даёт покоя ВСУ.

27 сентября Алаудинов сообщил, что часть иностранных наёмников в рядах ВСУ была уничтожена в Курской области.

Кроме того, генерал-майор проинформировал, что бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили пункт управления беспилотниками украинской армии в Курской области и выжгли его вместе с личным составом.

Ранее командир спецназа заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации.