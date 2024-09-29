Ставрополь, 29 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Пылевая буря обрушилась на Ставропольский край. На автодорогах ограничена видимость, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

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«Зафиксирована пылевая буря, которая ограничивает видимость на дороге. Также наблюдается сильный боковой ветер», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам жителей региона, пыльный ветер накрыл весь край.

В ГАИ рекомендовали водителям снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

Стихию зафиксировали в Левокумском, Буденновском, Апанасенковском и Арзгирском округах.

О песчаной буре сообщили в Республике Калмыкии, а также в Ростовской и Волгоградской областях.

Ранее климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум сообщил, что глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.

В свою очередь эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур заявил, что Россия пострадает от всё большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса.