Мелитополь, 29 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Жители городов Запорожской области готовятся отмечать вторую годовщину воссоединения с Россией, в честь этой даты в регионе проходит ряд торжественных мероприятий.

Александр Полегенько/ТАСС

Так, в краеведческом музее Токмака открылась выставка «Мы один народ. Мы вместе с Россией». В экспозиции представлены фотографии знаковых исторических событий, произошедших в запорожском городе с 2022 года. Также музейными экспонатами стали первые номера российских газет, которые начали выходить после освобождения Токмакского района, первая Азбука Запорожья и многое другое.

В Энергодарском колледже провели презентацию на тему «Единство народов». Цель мероприятия заключалась в том, чтобы рассказать студентам об исторической связи России и юго-западных земель.

В Черниговском муниципальном округе прошёл концерт ко Дню воссоединения Запорожской области с Россией. На сцене выступили творческие коллективы округа, которые представили зрителям вокальные и хореографические номера.

«Мы гордимся нашей страной, земляками, краем», — сказала глава администрации Черниговского муниципального округа Илона Щипенко в ходе мероприятия.

В музыкальной школе Акимовского района прошло торжественное мероприятие. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Губанова вручила награды представителям разных профессий и направлений деятельности.

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября. В этот день в 2022 году президент РФ Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении в состав России.