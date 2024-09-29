Токио, 29 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Новый председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, который с 1 октября займёт пост премьер-министра страны, принял решение распустить до конца октября нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы, передает 29 сентября информагентство «Киодо» со ссылкой на осведомлённые источники.

(сс) さかおり

По этим данным, выборы могут быть назначены на 27 октября или 10 ноября.

Предполагается, что 1 октября новый лидер правящей партии на внеочередном заседании парламента будет официально избран премьер-министром и получит право сформировать правительство.

Как передавало ИА Регнум, 67-летний Исиба был избран новым председателем Либерально-демократической партии Японии 27 сентября. Для избрания нового лидера членам партии пришлось провести несколько раундов голосования. После своей победы Исиба пообещал, в частности, вновь сделать Японию «безопасной страной».

Исиба занимал различные посты в составе нескольких предыдущих правительств Японии: с 2007 по 2008 год он был министром обороны, с 2008 по 2009 год — министром сельского хозяйства, а с 2014 по 2016 год занимал пост министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики.