В Японии заявили, что будущий премьер распустит парламент и назначит выборы
«Киодо»: будущий премьер Японии Исиба распустит парламент и назначит выборы
Токио, 29 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Новый председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, который с 1 октября займёт пост премьер-министра страны, принял решение распустить до конца октября нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы, передает 29 сентября информагентство «Киодо» со ссылкой на осведомлённые источники.
По этим данным, выборы могут быть назначены на 27 октября или 10 ноября.
Предполагается, что 1 октября новый лидер правящей партии на внеочередном заседании парламента будет официально избран премьер-министром и получит право сформировать правительство.
Как передавало ИА Регнум, 67-летний Исиба был избран новым председателем Либерально-демократической партии Японии 27 сентября. Для избрания нового лидера членам партии пришлось провести несколько раундов голосования. После своей победы Исиба пообещал, в частности, вновь сделать Японию «безопасной страной».
Исиба занимал различные посты в составе нескольких предыдущих правительств Японии: с 2007 по 2008 год он был министром обороны, с 2008 по 2009 год — министром сельского хозяйства, а с 2014 по 2016 год занимал пост министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики.