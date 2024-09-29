Бейрут, 29 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Конфликт на юге Ливана неизбежно завершится возвращением сторон к выполнению резолюции 1701 СБ ООН, положившей конец войне в 2006 году. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции в Бейруте заявил премьер-министр республики Наджиб Микати.

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«Кровопролитие не следует продолжать, поскольку у Ливана нет иного выбора, кроме дипломатического решения кризиса. Мы пойдем на соглашение, и ливанская армия готова к выполнению возложенной миссии», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем. Он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, в том числе в массовых взрывах устройств связи у членов «Хезболлы».

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 сентября заявил, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был генсек движения Хасан Насралла, а на здание, в районе которого он предположительно находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая. «Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября.

28 сентября бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил против наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Он предложил Израилю и Ливану при посредничестве США и Франции заключить соглашение и положить конфликту конец.

Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.