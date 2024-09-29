Москва, 29 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Наёмники из Грузии и Польши, воюющие на стороне Украины в Курской области, похитили и держали в подвале пенсионера из Суджанского района. Мужчина сумел спастись и добраться до российских подразделений, рассказал военным следователям сосед потерпевшего.

Владимир Гердо/ ТАСС

По словам эвакуированного мужчины, его пожилой сосед остался следить за хозяйством в селе Черкасское Поречное. Когда 6 августа в село пришли украинские силы и с ними иностранные наёмники, пенсионер оказался в плену.

«Его забрали в подвал. Потом пришёл этот украинский солдат и сказал: «Дед, беги отсюда, пока тебя не растерзали!» И он полями добрался до наших ВС РФ», — рассказал житель Курской области на видео, опубликованном «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Курской области. У следствия есть данные о целенаправленной стрельбе по мирным жителям из крупнокалиберных пулемётов и применении FPV-дронов. Потерпевшими признаны более 8 тысяч человек.

Также возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.