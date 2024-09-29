Москва, 29 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Россия не должна обращать внимания на решения Международного союза конькобежцев (ISU), заявила 29 сентября ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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«Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На неё весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире», — сказала она.

Депутат отметила, что для этого нужно найти спонсора. И заняться этим, по словам Журовой, нужно именно сейчас, не откладывая.

Днём ранее ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов. Перед этим решением депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявляла, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования.

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 29 сентября информировали, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе.

28 сентября стало известно, что российских и белорусских биатлонистов не допустят к участию в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе.

Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, заявлял ранее президент России Владимир Путин. По его словам, РФ будет расширять форматы национальных и международных спортивных событий.