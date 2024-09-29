Курск, 29 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Подразделения Северной группировки Вооружённых сил России в минувшие сутки отразили пять контратак ВСУ в Курской области, сообщила 29 сентября пресс-служба Минобороны.

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Также были сорваны ещё несколько попыток противника атаковать.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 29 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки потери противника в Курской области составили 400 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 18,5 тыс. человек. Также противник за этот период лишился сотен единиц вооружения и техники, в том числе 135 танков. В минувшие сутки были отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населённого пункта Новый Путь, отмечалось также в сообщении.

Ранее боец спецназа ВС РФ рассказал, как российские военные жгут технику в глубоком тылу ВСУ на курском направлении. Получив боевую задачу, операторы беспилотников выдвигаются максимально близко к линии боевого соприкосновения и используют самое современное оборудование, отметил военнослужащий.