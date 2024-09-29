Москва, 29 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 18 560 бойцов, проинформировал 29 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 850 боевых бронированных машин», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России ликвидировали 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники противника.

Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении 400 бойцов. Также подразделения Северной группировки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что операторы БПЛА спецназа российской воинской группировки «Север» сжигают украинскую технику в их глубоком тылу в Курской области. В этих операциях участвуют мобильные расчёты операторов дронов, у которых есть разнообразные боеприпасы.